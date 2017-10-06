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Общество
Выживший водитель назвал причину страшного ДТП под Владимиром
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    Выживший водитель назвал причину страшного ДТП под Владимиром

    11:29  6 Октября 2017
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    Выживший водитель назвал причину страшного ДТП под Владимиром

    Владимир, 6 октября. Автобус, пассажиры которого погибли при ДТП с поездом во Владимирской области, не смог завестись на железнодорожном переезде из-за слабого аккумулятора, заявил выживший водитель Сарман Нургали.

    В региональном управлении МВД сообщали ранее, что причиной аварии стала поломка на переезде.По словам самого водителя, выжившего при аварии, проблема заключалась в аккумуляторе.

    «Аккумулятор слабый был, хотели завести — не завелся, потом хотели подтолкнуть», — сказал он.

    По словам водителя, это была первая поломка за время эксплуатации транспортного средства. 

    «Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз», — сказал Нургали, его слова приводит ТАСС.

    Мужчина отметил, что погибший водитель, который находился за рулем в момент ДТП, был опытным. Напомним, что по последним данным, в аварии погибли 16 человек, среди них ребенок. В настоящий момент движение на участке восстановлено, правоохранители ведут расследование.

    Автор: Ирина Селезнева
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