Выживший водитель назвал причину страшного ДТП под Владимиром

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Владимир, 6 октября. Автобус, пассажиры которого погибли при ДТП с поездом во Владимирской области, не смог завестись на железнодорожном переезде из-за слабого аккумулятора, заявил выживший водитель Сарман Нургали.

В региональном управлении МВД сообщали ранее, что причиной аварии стала поломка на переезде.По словам самого водителя, выжившего при аварии, проблема заключалась в аккумуляторе.

«Аккумулятор слабый был, хотели завести — не завелся, потом хотели подтолкнуть», — сказал он.

По словам водителя, это была первая поломка за время эксплуатации транспортного средства.

«Автобус 1990 года выпуска. Сломался первый раз», — сказал Нургали, его слова приводит ТАСС.

Мужчина отметил, что погибший водитель, который находился за рулем в момент ДТП, был опытным. Напомним, что по последним данным, в аварии погибли 16 человек, среди них ребенок. В настоящий момент движение на участке восстановлено, правоохранители ведут расследование.