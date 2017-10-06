Лавров о планах Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном: Мы слышим сигналы из Белого дома

В Избранное

Астана, 6 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

Информацию об этом распространила накануне газета Washington Post. По словам Лаврова, в Москве слышат сигналы из Белого дома по вопросу ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем Россия подчеркивает важность сохранения договоренностей, которые были достигнуты ранее.

«Мы надеемся…, что окончательное решение, которое будет приниматься президентом Соединенных Штатов, будет взвешенным, исходить из реалий сегодняшнего дня», — сказал Лавров.

Он также особо отметил, что в Москве эту программу расценивают, как по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества.