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Украина
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Политика
Лавров о планах Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном: Мы слышим сигналы из Белого дома
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    Лавров о планах Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном: Мы слышим сигналы из Белого дома

    11:17  6 Октября 2017
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    Лавров о планах Трампа разорвать ядерную сделку с Ираном: Мы слышим сигналы из Белого дома

    Астана, 6 октября. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал сообщения о том, что президент США Дональд Трамп уже на следующей неделе намерен объявить об аннулировании ядерной сделки с Ираном.

    Информацию об этом распространила накануне газета Washington Post. По словам Лаврова, в Москве слышат сигналы из Белого дома по вопросу ядерного соглашения с Ираном, в связи с чем Россия подчеркивает важность сохранения договоренностей, которые были достигнуты ранее.

    «Мы надеемся…, что окончательное решение, которое будет приниматься президентом Соединенных Штатов, будет взвешенным, исходить из реалий сегодняшнего дня», —  сказал Лавров.

    Он также особо отметил, что в Москве эту программу расценивают, как по-настоящему одним из важнейших достижений международного сообщества.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #лавров #мид рф #иран #ядерная сделка
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