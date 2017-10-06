Курды поблагодарили Россию за сбалансированную позицию по референдуму

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Эрбиль, 6 октября. Руководство Иракского Курдистана поблагодарило Россию за сбалансированную позицию по референдуму о независимости, который прошел 25 сентября. Об этом заявил старший советник главы автономии Хемин Хаврами.

Хаврами заявил, что посетил 2 октября генеральное консульство России в Эрбиле, который считается столицей Иракского Курдистана.

«Передал благодарность политического руководства Курдистана в связи со сбалансированной позицией России по референдуму», — обратил внимание курдский политик.

Он добавил, что представители сторон обменялись мнениями о дальнейших шагах и будущей работе.

Ранее иракский парламент принял ряд постановлений, направленных против депутатов-курдов, включая запрет на участие в будущих заседаниях.