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Украина
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Украина
Бывший подполковник СБУ рассекретил шифрограмму, подтверждающую участие США в военных действиях в ДНР
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    Бывший подполковник СБУ рассекретил шифрограмму, подтверждающую участие США в военных действиях в ДНР

    11:25  6 Октября 2017
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    Бывший подполковник СБУ рассекретил шифрограмму, подтверждающую прямое участие США в военных действиях в ДНР

    Киев, 6 октября. Перешедший на сторону ДНР бывший сотрудник СБУ рассекретил документы, подтверждающие участие США в конфликте на Донбассе.

    Бывший шифровальшик украинской спецслужбы подполковник Роман Лабусов опубликовал в Сети документ, докладывающий о визите делегации из США на фронт Донбасса. Шифрограмма была адресована начальнику Управления СБ Украины в Донецкой области полковнику Александру Куцю.

    Бывший подполковник СБУ рассекретил шифрограмму, подтверждающую прямое участие США в военных действиях в ДНР

    В документе сообщается о прибытии американской делегации под руководством главы комитета по вопросам вооружённых сил сенатора Джона Маккейна. Целью визита представителей США в зону конфликта обозначена «оценка безопасности ситуации, путём проведения рабочих встреч с командованием сектора «Б», «М», ОК «Восток», военнослужащими вооружённых сил Украины, которые исполняют боевые задания в зоне АТО».

    Также в составе делегации указываются сенаторы Джон Барао и Том Коттон и семь человек из посольства США на Украине. Все они перемещались из аэропорта Днепропетровска до запланированных пунктов назначения в бронированных автомобилях американского посольства.

    Обнародованный документ в очередной раз подтверждает активное участие американской стороны в гражданской войне на Донбассе.

    Автор: Юлия Кошкина
    #сша #донбасс #украина #сбу
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