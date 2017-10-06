Бывший подполковник СБУ рассекретил шифрограмму, подтверждающую участие США в военных действиях в ДНР

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Киев, 6 октября. Перешедший на сторону ДНР бывший сотрудник СБУ рассекретил документы, подтверждающие участие США в конфликте на Донбассе.

Бывший шифровальшик украинской спецслужбы подполковник Роман Лабусов опубликовал в Сети документ, докладывающий о визите делегации из США на фронт Донбасса. Шифрограмма была адресована начальнику Управления СБ Украины в Донецкой области полковнику Александру Куцю.

В документе сообщается о прибытии американской делегации под руководством главы комитета по вопросам вооружённых сил сенатора Джона Маккейна. Целью визита представителей США в зону конфликта обозначена «оценка безопасности ситуации, путём проведения рабочих встреч с командованием сектора «Б», «М», ОК «Восток», военнослужащими вооружённых сил Украины, которые исполняют боевые задания в зоне АТО».

Также в составе делегации указываются сенаторы Джон Барао и Том Коттон и семь человек из посольства США на Украине. Все они перемещались из аэропорта Днепропетровска до запланированных пунктов назначения в бронированных автомобилях американского посольства.

Обнародованный документ в очередной раз подтверждает активное участие американской стороны в гражданской войне на Донбассе.