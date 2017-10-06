СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов ВСУ в Донбассе

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Москва, 6 октября. Четыре уголовных дела возбуждены из-за обстрелов ВСУ по инфраструктуре Донбасса, сообщила спикер Следственного комитета России Светлана Петренко.

СКР возбудил уголовные дела по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Правоохранительные органы проводят следственные и оперативные мероприятия, устанавливают обстоятельства преступлений и причастных к ним лиц. Следствие указывает, что киевские силовики в середине сентября обстреляли Донецк и населенный пункт Трудовские из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

В результате противоправных действий пострадали четыре гражданских лица. Следователи считают действия ВСУ политической ненавистью к жителям Донбасса, поскольку в ДНР и ЛНР не признают власти Киева легитимными.

Напомним, что на Украине произошел государственный переворот в 2014 году, в апреле была инициирована военная операция против республик Донбасса. Обстрелы со стороны киевских силовиков продолжаются, несмотря на усилия стран по политическому урегулированию кризиса, пишет «Парламентская газета».