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Украина
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Политика
СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов ВСУ в Донбассе
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    СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов ВСУ в Донбассе

    11:11  6 Октября 2017
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    СК РФ возбудил новые уголовные дела после обстрелов ВСУ в Донбассе

    Москва, 6 октября. Четыре уголовных дела возбуждены из-за обстрелов ВСУ по инфраструктуре Донбасса, сообщила спикер Следственного комитета России Светлана Петренко.

    СКР возбудил уголовные дела по статье о применении запрещенных средств и методов ведения войны. Правоохранительные органы проводят следственные и оперативные мероприятия, устанавливают обстоятельства преступлений и причастных к ним лиц. Следствие указывает, что киевские силовики в середине сентября обстреляли Донецк и населенный пункт Трудовские из запрещенного минскими договоренностями тяжелого вооружения.

    В результате противоправных действий пострадали четыре гражданских лица. Следователи считают действия ВСУ политической ненавистью к жителям Донбасса, поскольку в ДНР и ЛНР не признают власти Киева легитимными.

    Напомним, что на Украине произошел государственный переворот в 2014 году, в апреле была инициирована военная операция против республик Донбасса. Обстрелы со стороны киевских силовиков продолжаются, несмотря на усилия стран по политическому урегулированию кризиса, пишет «Парламентская газета».

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #всу #донбасс #украина #скр
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