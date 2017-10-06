Вождь революции: Топ-10. Колонка Руслана Мармазова

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Антинаучную фразу сейчас допущу. История ведь не имеет сослагательного наклонения и все такое. Но! Воображаю размах празднований и всевозможных акций и церемоний по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, сохранись Советская власть. Это было бы нечто фантастическое, клянусь своей буденовкой! Сейчас все куда скромнее, нарочито незаметней.

Правда, и времени много прошло. 100 лет, шутка ли. Свидетелей событий не осталось, историю уже переписали неоднократно, все возможные шараханья в крайности, от трепетного поклонения до дерзкого поношения, совершены и пройдены… Собственно, а как нам, людям XXI века, прикажете судить о революционных событиях 1917 года, об их участниках и руководителях? Мало ведь кто озаботится хождением по архивам, скрупулезным изучением документов, мучительным поиском истины. Чаще мнение определяется отрывочными сведениями, чужими высказываниями, эмоциями и творческой адаптацией исторических реалий в произведениях искусства. В кино, в первую очередь. Оно ведь и по сей день является «важнейшим из искусств».

О кинематографе и хочется нынче порассуждать. О роли Владимира Ильича Ленина. В самом натуральном, киношном смысле слова «роль».

Игра в вождя революции, понятно, это больше, чем кино. Тут сгусток идеологии и творческого вызова, определенного масштабом личности героя. Лениных в мировом кино было множество, хороших и разных. Скажу о десяти знаковых, причем, отечественного производства. Ведь начни и зарубежный опыт изучать, о Клаусе Марии Брандауэре и Максимилиане Шелле толковать, никакого места не хватит. Своих-то попробуй отсей! Сразу скажу, хит-парад авторский, субъективный, чистая вкусовщина.

1. Великий немой пролетарий

Трудно быть первым Лениным, поди. Но «нет в мире таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Примерно так, вероятно, подумал Сергей Эйзенштейн, и пригласил на главную роль в фильм «Октябрь» (1927 год) пролетария Василия Никандрова. Артистический опыт того состоял в участии в кружке художественной самодеятельности, но портретное сходство взяло верх. Картина была немая, так что товарищу Никандрову пришлось из себя выскакивать, имитируя ленинскую жестикуляцию и мимику. Понравилось не всем, Владимир Маяковский, скажем, счел это чистым глумлением над вождем. Зато начало было положено. И всем последующим исполнителям особенной роли пришлось присматриваться к наработкам Никандрова, подражать даже рабочему с цементного завода. Кстати, опыт Эйзенштейна по воплощению Ленина на экране был первым в СССР, но не первым вообще. Его опередили поляки («Любовь сквозь огонь и кровь», 1924) и австрийцы («Поджигатели Европы», 1926), подозреваю, что со злобными поделками.

2. Эталонный Ильич

Невероятно, но факт, следующий вклад советского кино в Лениниану был сделан только через 10 лет, к очередному юбилею Революции. Ответственные товарищи во главе с Иосифом Сталиным утвердили режиссером Михаила Ромма, а роль Ленина досталась Борису Щукину. Он и довершил то, что не доделал его предшественник Никандров. Из кинокартины «Ленин в Октябре» в советское искусство прочно вошел канонический образ вождя рабочих всего земного шара. Фильм был уже звуковым, то есть кроме фирменных ленинских поз добавилась приятная узнаваемая картавинка, характерные фразы, мудрые глаза с прищуром. Для многих поколений Ленин — это актер Щукин в гриме. Борис Васильевич еще раз блистательно исполнил роль Ильича в ленте «Ленин в 1918 году» (1939). И умер в год выхода завершающей части дилогии на экраны.

3. Не надо бояться человека с ружьем

Благо, к тому моменту уже сформировался еще мастер исполнять Ленина. Даже два. Просто один был многоразовым, а второй на фильм с маленьким довеском. Максим Штраух ворвался в образ вождя, где и засел на долгие годы. В 1938 году он выстрелил дуплетом в паре картин — «Выборгская сторона» и «Человек с ружьем». Вторая из названных картин, режиссера Сергея Юткевича, стала оглушительно популярной и разошлась на цитаты. Штраух прижился и засиделся в Лениных вплоть до 1965 года. Последний из полудюжины раз зрители увидели Максима Максимовича в узнаваемой лысине и бородке в фильме «Ленин в Польше». Вместе с Щукиным Штраух стал главным классиком Ленинианы. А ведь дебют в кино у него был в картине Эйзенштейна «Стачка», причем играл он шпика, врага рабочего класса. Актерская судьба щедра на виражи.

4. Немного немца в грузинской толпе

Следующий наш герой довольно экзотичен. Не часто, как не говори, Владимира Ленина играл немец в окружении грузин. Фильм «Великое зарево» снят в 1938 году Михаилом Чиаурели (папой Софико Чиаурели, если что) на Тбилисской киностудии. Земляков надо было уважить, потому в картине изобильно представлены различные, даже не самые крупные, грузинские революционные и прочие деятели. И среди них — Константин Мюфке — Ленин! Этнический русский и советский немец, сын известного архитектора Карла Людвиговича Мюфке, построившего в Саратове университет, один раз выступил с экрана в образе вождя. Через 20 лет, правда, еще раз мелькнул в эпизоде, и все. Не судьба! Зато в театре товарищ Мюфке наигрался в Ленина досыта. Надежда Крупская считала его самым похожим Ильичом.

5. Ленинская кузница

Роль Ленина в советском кино — это важно и круто, но и ответственно, понятно. Сыграть вождя мирового пролетариата и полубога атеистов — признание, знак актерского качества. Однако, удостоившись такой чести, артист становился и заложником образа. Диапазон ролей, которые могли выпасть после Ленина, сужался. Разве можно, чтобы вчера человек сообщил народу, мол, «есть такая партия», а сегодня предстал в сочной роли негодяя и убийцы? Упаси Господь! Из четырех с лишним десятков киноролей Юрия Каюрова (в сентябре ему, кстати, исполнилось 90, на 10 всего лет младше революции), едва не половина — Ленин. И ведь не скажешь, где он смотрелся убедительней. «В начале века», «Шестое июля», «Кремлевские куранты»? Везде хорош. А еще он сыграл Троцкого, генерала Алексеева, Крыленко и других интересных людей. Без отрыва от производства, от ковки добротных ленинских кинокадров.

6. Сразу после Гамлета

Не самая, в принципе, звонкая роль Иннокентия Смоктуновского. Это не князь Мышкин, не Гамлет и не Юрий Деточкин. Но в творческого биографии этого актера был свой Ильич, собственно, в двух экземплярах. В 1965 году Смоктуновский сыграл Ленина в картине «На одной планете», а в 1966 в «Первом посетителе» он гуманно, как и полагается лидеру трудового народа, помогал разобраться с незаконно реквизированной лошадью крестьянину Шубину (а ведь Временное правительство тому никак не подсобило). Отдельные аплодисменты гримерам «Ленфильма». Так замаскировать Смоктуновского под Владимира Ильича — надо исхитриться. Интересный факт, каждой из ленинских ролей у Иннокентия Михайловича предшествовал невероятный успех: «Гамлет» и «Берегись автомобиля!» На Ленине он отдыхал.

7. Чистая победа маршала

Есть некая пикантность в том, что Ульянова-Ленина играл Ульянов-Жуков. И началось все с прозябания вождя. В эмиграции, у альпийских подножий. «Ленин в Швейцарии» (1965) первая, но отнюдь не последняя роль вождя у классика советского кино Михаила Ульянова. Потом он еще четырежды играл Ильича, в том числе в одном фильме производства ГДР. А «Штрихи к портрету Ленина» (1967-1970) являлся четырехсерийной постановкой. Параллельно с работой над этим циклом, Ульянов снимался в киноэпопее «Освобождение» (1968-1972). Разумеется, в звездной роли маршала Георгия Жукова. И все, его песенка была спета! Маршал Победы вчистую переиграл вождя мирового пролетариата. Собственно, создалось даже ощущение, что на Жукова Михаил Ульянов похож больше, нежели сам Жуков. Как говорится, «у каждого свой Чапаев». Только для кого-то он Ленин, а для кого-то Жуков.

8. Горячие финские парни

Фильм «Доверие» (1975), как, впрочем, и упоминавшаяся выше картина «На одной планете», рассказывает только об одних сутках из жизни вождя — 31 декабря 1917 года. Во втором случае, правда, еще и кусок 1 января 1918 захвачен, а руководитель юного Советского государства просто-таки какой-то пострел, который везде поспел, разруливает кучу вопросов, отмечает с пролетариями Новый год и переживает покушение на жизнь. В первом — занимается почти одной только Финляндией и ее независимостью. И отпускает ее, куда глаза глядят. «Доверие» — совместный советско-финский проект, а Владимира Ильича сыграл интеллектуал и умница Кирилл Лавров. Ему вообще удавались образы масштабных исторических личностей, вплоть до Ярослава Мудрого и Понтия Пилата. Лениным Лавров побыл еще в сериале о создание ВЧК «20 декабря» и польской картине «Возрождение Польши». Достойный взнос в Лениниану!

9. Моя Надя приехала

В приличном разнообразии ролей Андрея Мягкова Ленин был один («На Дерибасовской хорошая погода», лицедейство не из лучших, закат великого Леонида Гайдая), зато какой! Ведь там актер запросто мог сказать «моя Надя приехала» на пару лет раньше, чем его легендарный Женя Лукашин в знаменитой «Иронии судьбы». Фильм «Надежда» вышел на экраны в 1973 году и рассказывал о молодых, почти юных даже Володе Ульянове и Наде Крупской. Уже заряженная на революционную борьбу парочка, но какая-то мягкая, тонкая, где-то даже романтичная. Понятно, что гримеры творят чудеса, но, пожалуй, Андрей Мягков все же мог играть только молодого Ленина. Сложно представить его в образе волевого, прошедшего ссылки, эмиграцию и шалаш в Разливе вожака революции — стержень не тот. Крупскую комплементарно, с точки зрения внешности, сыграла трепетная Наталья Белохвостикова... Собственно, как раз тот случай, когда был «и Ленин такой молодой, и юный Октябрь впереди».

10. Пародия строгого режима

Поясню этот свой выбор. Ведь осталось еще огромное количество исполнителей ролей Владимира Ильича, о которых не было сказано… Просто хочу показать тенденцию. Был себе кинематографический Ленин, можно сказать, кумир и почитаемый персонаж истории, а потом в один миг все рухнуло. Стало хорошим тоном похихикивать, и это в лучшем случае, над былыми святынями. Для меня символ этого поворота Виктор Сухоруков в «Комедии строгого режима». Фильм 1992 года, только Союз развалился, дымился еще вовсю и сочился кровью. Сухоруков, конечно, играет не Ленина. Он играет пародию на пародию на Ленина. Но делает это по-своему талантливо, Сухоруков вообще большой актер с незаурядным отрицательным обаянием. Действие происходит на зоне в 1970 году, к 100-летию со дня рождения Ильича там надумали поставить спектакль на революционную тематику. «Шестерке»-заморышу досталась роль вождя, и тот так вжился в образ и проникся ленинскими наработками, что организовал массы и возглавил групповой побег. Занятно, но авторы, скорее всего, сами того не желая, показали насколько мощны идеи Ленина. Другое дело, в какие руки они попадают…

В общем, Ленин и сейчас живее всех живых, с чем я вас, товарищи, и поздравляю. А еще с наступающим 100-летием Великой Октябрьской социалистической революции. Грандиозное то было событие, тектонических масштабов. С каким знаком — это сами определяйтесь.