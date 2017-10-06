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Украина
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Украина
Законопроект о реинтеграции Донбасса принят Радой в первом чтении
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    Законопроект о реинтеграции Донбасса принят Радой в первом чтении

    11:05  6 Октября 2017  /обновлено: 11:17  06 Октября 2017
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    Законопроект о реинтеграции Донбасса принят Радой в первом чтении

    Киев, 6 октября. Верховная рада Украины на фоне потасовок приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». Документ был внесен президентом Украины Петром Порошенко.  При этом из текста законопроекта исключили пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Решение об этом при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали 233 нардепа.

    Отметим, что во время голосования парламентарии устроили потасовку: противники документа пытались прорваться к трибуне, а один из депутатов от «Свободы» — к президиуму. Теперь документу предстоит пройти второе чтение. В тексте законопроекта Россию называют страной, которая «осуществляет агрессию и временно оккупировала» часть украинской территории.

    Власти Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что этот документ полностью противоречит минским договоренностям.

    Автор: Алексей Громов
    #донбасс #рада #реинтеграция донбасса
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