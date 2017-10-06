Законопроект о реинтеграции Донбасса принят Радой в первом чтении

В Избранное

Киев, 6 октября. Верховная рада Украины на фоне потасовок приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа «агрессором». Документ был внесен президентом Украины Петром Порошенко. При этом из текста законопроекта исключили пункт о приоритетном значении реализации минских соглашений для урегулирования конфликта. Решение об этом при необходимом минимуме в 226 голосов поддержали 233 нардепа.

Отметим, что во время голосования парламентарии устроили потасовку: противники документа пытались прорваться к трибуне, а один из депутатов от «Свободы» — к президиуму. Теперь документу предстоит пройти второе чтение. В тексте законопроекта Россию называют страной, которая «осуществляет агрессию и временно оккупировала» часть украинской территории.

Власти Луганской и Донецкой народных республиках заявили, что этот документ полностью противоречит минским договоренностям.