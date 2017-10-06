Донбасс: из-за обстрела ВСУ в ДНР обесточен поселок

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Донецк, 6 октября. За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 48 раз нарушили режим перемирия, обстреляв 18 населенных пунктов провозглашенной Донецкой народной республики.

В оперативном командовании республики заявили, что ВСУ применяли артиллерию, танки, минометы, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие, сообщает ТАСС. Стало известно, что под огонь украинских силовиков попали районы 18 населенных пунктов ДНР. В результате ночных обстрелов без электричества остались жители поселка Ясное под Докучаевском.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.