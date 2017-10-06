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Украина
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Донбасс: из-за обстрела ВСУ в ДНР обесточен поселок
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    Донбасс: из-за обстрела ВСУ в ДНР обесточен поселок

    11:06  6 Октября 2017
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    Донбасс: из-за обстрела ВСУ в ДНР обесточен поселок

    Донецк, 6 октября.  За минувшие сутки подразделения вооруженных сил Украины 48 раз нарушили режим перемирия, обстреляв 18 населенных пунктов провозглашенной Донецкой народной республики.

    В оперативном командовании республики заявили, что ВСУ применяли артиллерию, танки, минометы, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, гранатометы и стрелковое оружие, сообщает ТАСС. Стало известно, что под огонь украинских силовиков попали районы 18 населенных пунктов ДНР. В результате ночных обстрелов без электричества остались жители поселка Ясное под Докучаевском.

    Донбасс: из-за обстрела ВСУ в ДНР обесточен поселок

    Информации о пострадавших и разрушениях нет. 

    Автор: Алексей Громов
    #днр #всу #донбасс #донецк
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