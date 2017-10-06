Пострадавших в смертельном ДТП под Владимиром разместят в гостиницах

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Ярославль, 6 октября. Пострадавшие в крупном ДТП под Владимиром будут размещены в гостиницах, сообщила пресс-секретарь главы Владимирской области Светланы Орловой Рита Шляхова.

«Губернатор пообщалась в пункте временного пребывания с 37 людьми, которые там размещены. Они обеспечены теплой одеждой, теплым чаем, горячим питанием», — цитирует ее слова агентство РИА Новости.

Орлова распорядилась, чтобы пострадавших людей разместили в двух гостиницах в Покрове.

Напомним, что в ночь на 6 октября в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде недалеко от станции Покровка произошло смертельное ДТП. Автобус столкнулся с поездом, следующим из Петербурга в Нижний Новгород. В результате погибли 16 человек, в том числе один ребенок. После аварии в больницу отправили пять человек, четверо из них сейчас в реанимации.

По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что движение на участке железной дороги под Владимиром восстановлено после ДТП.