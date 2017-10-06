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Украина
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Политика
Шойгу и король Саудовской Аравии обсудили борьбу терроризмом
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    Шойгу и король Саудовской Аравии обсудили борьбу терроризмом

    10:52  6 Октября 2017
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    Шойгу и король Саудовской Аравии обсудили борьбу терроризмом

    Москва, 6 октября. Министр обороны России Сергей Шойгу и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азизом Аль Сауд обсудили вопросы безопасности, а также борьбу с терроризмом.

    Встреча проходила накануне, 5 октября. Шойгу встретился в Москве королем Саудовской Аравии.

    Основными темами переговоров сторон стала безопасность и борьбы с терроризмом. Стороны отметили, что общие угрозы требуют сплоченности всего международного сообщества. 

    Кроме того, Шойгу и Сальман Бен Абдель Азизом Аль Сауд обсудили укрепление отношений между вооруженными силами России и Саудовской Аравии, которые будут также способствовать развитию двустороннего сотрудничества государств.

    Шойгу и король Саудовской Аравии обсудили борьбу терроризмом

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание, что король Саудовской Аравии позитивно оценивает усилия России по урегулированию кризиса в Сирии.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #безопасность #саудовская аравия #шойгу #терроризм #встреча
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