Британская компания наладит производство лекарств для борьбы с онкологией под Псковом

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Псков, 6 октября. Британская компания наладит производство лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в Псковской области к 2021 году.

Соглашение на строительство завода по производству препаратов для лечения онкологических и других заболеваний было заключено между KGP Laboratories Limited и ООО «Псков Фарма», сообщает пресс-служба региональной администрации.

Предприятие должно появиться на территории ОАЭ «Моглино». Строительство должно начаться в 2018 году, а в 2021 году подойти к финальной стадии. В высокотехнологичное производство широкого спектра сильнодействующих лекарственных средств инвестировано около 2,7 млрд рублей.

Поставка сырья будет налажена из России и Индии, а лекарственные препараты поступят в продажу в аптеки и медицинские учреждения в России, странах СНГ, Евросоюза, Африки, Латинской Америки и США.