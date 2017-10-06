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Британская компания наладит производство лекарств для борьбы с онкологией под Псковом
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    Британская компания наладит производство лекарств для борьбы с онкологией под Псковом

    10:47  6 Октября 2017  /обновлено: 10:52  06 Октября 2017
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    Британская компания наладит производство лекарств для борьбы с онкологией под Псковом

    Псков, 6 октября. Британская компания наладит производство лекарственных препаратов для лечения онкологических заболеваний в Псковской области к 2021 году.

    Соглашение на строительство завода по производству препаратов для лечения онкологических и других заболеваний было заключено между KGP Laboratories Limited и ООО «Псков Фарма», сообщает пресс-служба региональной администрации.

    Предприятие должно появиться на территории ОАЭ «Моглино». Строительство должно начаться в 2018 году, а в 2021 году подойти к финальной стадии. В высокотехнологичное производство широкого спектра сильнодействующих лекарственных средств инвестировано около 2,7 млрд рублей.

    Поставка сырья будет налажена из России и Индии, а лекарственные препараты поступят в продажу в аптеки и медицинские учреждения в России, странах СНГ, Евросоюза, Африки, Латинской Америки и США.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #онкология #псков #лекарство
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