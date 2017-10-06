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Новости Сирии
Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа

    10:36  6 Октября 2017
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    Сирия: Россия зафиксировала нарушения перемирия в провинциях Алеппо, Дамаск и Даръа

    Дамаск, 6 октября. Российские военные за минувшие сутки зафиксировали шесть нарушений режима прекращения огня в Сирии. Как уточнили в Минобороны РФ, два случаи стрельбы произошли в провинции Дамаск, два – в провинции Деръа и два – в Алеппо.

    Турецкой частью представительства сообщила об одном нарушении в провинции Дамаск. Уточняется, что большинство случаев было установлено в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок «Джабхат ан-Нусра» и ИГИЛ1 (запрещены в России по решению Верховного суда РФ).

    Беспорядочный огонь был открыт из стрелкового вооружения.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #минобороны #сирия #террористы #турция
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