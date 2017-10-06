Москва уверена, что предстоящие переговоры по Сирии в Астане будут продуктивными – Лавров
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Астана, 6 октября. Россия уверена в продуктивности очередного раунда переговоров в Астане, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что по итогам предыдущей встречи было подписано соглашение о формировании зоны деэскалации в провинции Идлиб, которая является «наиболее сложной».
«Я убежден, что очередная встреча в Астане, как и все предыдущие, с помощью наших казахстанских хозяев также будет продуктивной», - сказал Лавров.
Астана принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.