Прощание с Америкой: Саудовская Аравия выбрала Россию в качестве нового стратегического партнера

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Прибытие в Москву короля Саудовской Аравии Сальмана Бен Абдель Азиза Аль Сауда — событие, конечно, не рядовое. Не только потому, что ранее глава династии Саудидов никогда не посещал Россию с официальным визитом. И не только потому, что самим фактом переговоров в Кремле «хранитель двух святынь» исламского мира полностью легитимизирует нынешнюю российскую власть в глазах суннитов всего мира. Важен еще и момент, когда это событие произошло.

А произошло оно в тот момент, когда разгром «Исламского государства»1 (запрещено в России) на всем Ближнем Востоке стал восприниматься уже как неизбежность; возможности оказывать им военно-логистическую поддержку, даже при поддержке США, резко сокращаются, российско-ирано-турецкий союз в Сирии стал реальностью, а сами американцы в этих условиях пытаются сделать ставку на «курдскую карту», что совершенно не устраивает официальный Эр-Рияд. Про ситуацию в Йемене, где возглавляемая Саудовской Аравией и поддержанная «коллективным Западом» во главе с США коалиция арабских государств, не может справиться с повстанцами-хуситами, даже говорить не приходится.

Эр-Рияд не хочет оказаться «у разбитого корыта»

На Западе этот визит пытаются расценивать в тональности «геополитического плюрализма» и толерантности: мол, ничего страшного, просто Саудовская Аравия, учитывая новые реалии на Ближнем Востоке, намерена развивать взаимовыгодные отношения с Россией, не выходя при этом из сферы влияния США, а на совсем диком Западе (включая Украину) высказываются в том духе, что король Сальман приехал в Москву для того, чтобы лично предъявить «зарвавшемуся кремлевскому диктатору» последний и окончательный ультиматум… И то, и другое — две формы одного помешательства, легкая и тяжелая. Принцип власти «кто к кому ходит» еще никто нигде никогда не отменял.

Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, которому вскоре исполнится 82 года, возглавляет одну из ключевых для современного миропорядка стран. И весьма специфическую. Поскольку на ее территории находятся главные святыни исламского мира и самые продуктивные поля добычи «черного золота». Саудовская Аравия почти полвека является главной опорой «нефтедоллара», который без нее не мог бы стать мировой валютой номер один. В обмен на это Соединенные Штаты оказывали династии Саудидов полную военно-политическую поддержку, что придавало ей особый статус не только на Ближнем Востоке, но и во всем мире.

Официальный Эр-Рияд с 1973 года являлся одним из главных стратегических союзников США. Причем его амбиции постепенно смещались из финансово-экономической плоскости в военно-политическую. Все началось с Афганистана, где саудовские капиталы были брошены на поддержку «оппозиции», воюющей против Советского Союза. После развала СССР Саудовская Аравия активно поддерживала «политический ислам» салафитского толка по всему миру, включая российский Северный Кавказ.

«Независимая Ичкерия» во многом была «точкой сборки» для воинствующего ваххабизма в форме «исламского терроризма», и ее опыт (да и многие «кадры») впоследствии был использован для проекта уже упомянутого выше «Исламского государства» (запрещено в России), за которым стоял мегапроект всемирного халифата под эгидой саудовской династии. В Ираке и Сирии должно было осуществиться то, что не смогло осуществиться в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Тем более что США, помогая саудитам реализовывать этот проект, в том числе — провоцируя «арабскую весну», явно рассчитывали получить у границ своих главных геостратегических конкурентов мощную, управляемую и религиозно мотивированную силу, имеющую миллионы сторонников внутри Китая и России.

Это была хорошо продуманная и подготовленная геостратегическая комбинация. Которая, тем не менее, с треском провалилась. И Саудиды — опора «нефтедоллара» и «исламского терроризма», в итоге оказались перед хорошо известной перспективой вместо всемирного халифата оказаться «у разбитого корыта», утратив власть даже в собственной стране. И эта перспектива лишний раз была подчеркнута весьма недвусмысленными заявлениями со стороны 45-го президента США, грозившего «вспомнить все», включая участие Саудовской Аравии в терактах 11 сентября 2001 года. Но «Восток — дело тонкое». Королевская династия пригласила Дональда Трампа в Эр-Рияд, устроила ему там «танец с саблями», выделила почти триллион долларов для закупки американских вооружений и прочих товаров made in USA, но выводы на будущее и настоящее для себя сделала.

Список короля Сальмана

Если посмотреть на список заключенных в Москве соглашений, то становится абсолютно ясным, что он одновременно является списком претензий Эр-Рияда к Вашингтону.

Закупка ЗРК С-400 — «ваше оружие и ваша «проекция силы» в недостаточной степени нас защищают».

Договоры по сотрудничеству в сфере атомной энергетики и космоса — «вы утратили реальное лидерство на ключевых технологических направлениях».

Инвестиционные договоры — «ваши санкции против России не работают».

Сотрудничество в сфере нефтегазодобычи — «мы больше не намерены нести убытки из-за ваших дотационных сланцевых проектов, снижающих мировые цены на энергоносители».

Для полноты картины не хватает разве что чисто символической — на уровне хотя бы десятка миллионов долларов — поддержки Эр-Риядом какого-нибудь золотодобывающего предприятия в России, чтобы «дошло» даже до самых йододефицитных политических структур и масс-медиа.

Трудно сказать, какой подарок привез саудовский король российскому президенту к его 65-летию, но если саудовская и прочая нефть после московской встречи Владимира Путина с Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом начнет торговаться не только за доллары, но и, скажем, за обеспеченные золотом юани, вряд ли кто-нибудь сильно удивится.

1 Организация запрещена на территории РФ.