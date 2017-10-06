Работа зон деэскалации в Сирии станет очередной темой переговоров в Астане

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Астана, 6 октября. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что на очередных переговорах по Сирии в Астане, страны-гаранты соглашения о прекращении огня обсудят работу зон деэскалации.

Об этом казахский министр заявил по итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Точная дата очередных переговоров пока не определена, сообщает РИА Новости. Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев говорил, что их планируется провести в конце октября.

Напомним, что глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании.