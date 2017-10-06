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Работа зон деэскалации в Сирии станет очередной темой переговоров в Астане
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    Работа зон деэскалации в Сирии станет очередной темой переговоров в Астане

    10:46  6 Октября 2017
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    Работа зон деэскалации в Сирии станет очередной темой переговоров в Астане

    Астана, 6 октября. Глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов сообщил, что на очередных переговорах по Сирии в Астане, страны-гаранты соглашения о прекращении огня обсудят работу зон деэскалации.

    Об этом казахский министр заявил по итогам встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Точная дата очередных переговоров пока не определена, сообщает РИА Новости. Ранее глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев говорил, что их планируется провести в конце октября.

    Работа зон деэскалации в Сирии станет очередной темой переговоров в Астане

    Напомним, что глава Генассамблеи ООН назвал переговоры в Астане спасением в сирийском урегулировании.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия
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