Переговоры по Сирии в Женеве буксуют из-за ряда представителей оппозиции — Лавров

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Астана, 6 октября. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что женевские переговоры по Сирии пока еще буксуют из-за подхода ряда представителей оппозиции.

Российский высокопоставленный дипломат Сергей Лавров прокомментировал ход переговоров по Сирии на площадке Женевы.

«Работа, которой занимается Саудовская Аравия, это, скорее, нацелено на женевские переговоры, которые пока еще буксуют, в том числе потому, что целый ряд оппозиционеров пытаются выдвигать предварительные условия, типа ухода президента Асада с политической арены», — сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что эти условия противоречат резолюции Совбеза ООН 2254 — документ регламентирует основные параметры женевского процесса. Об этом Сергей Лавров заявил после переговоров со своим казахстанским коллегой Кайратом Абдрахмановым. Напомним, что итогом шестого раунда переговоров в Астане стало создание четвертой зоны деэскалации в Идлибе.