Сирия новости 6 октября 12.30: подкрепление САА движется к Хомсу, ВКС РФ обеспечили продвижение САА к Аль-Маядину

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Сирия, 6 октября. Подкрепление САА направилось из Латакии на восток Хомса. Попытка теракта ИГ1 в провинции Аль-Анбар в Ираке провалилась. ВКС РФ и ВМФ РФ обеспечили продвижение САА к Аль-Маядину в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывают поддержку САА в восточной части Хомса; наносят авиаудары по ИГ в районе городов Аль-Маядин и Абу Кемаль в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелам боевиков близ населенного пункта Талят Хина в Западной Гуте; направили подкрепление на восток провинции Хомс.

«Исламское государство»: предпринимает попытки атак недалеко от города Ас-Сухна на востоке провинции Хомс; ведет бои с САА в квартале Джубейла в Дейр эз-Зоре; попыталось организовать теракт в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: оказалась под ударом ВВС Сирии в районе города Бейт Джинн на юго-западе провинции Дамаск; ведет перестрелки с САА в южной части Алеппо; подверглась авианалету ВВС САР на юге Идлиба; утверждает, что захватила населенный пункт Абу Дали севернее Хомса.

Курды: ведут бои с ИГ в районе стадиона в городе Ракка.

Международная коалиция: совершает боевые вылеты в Ракке.

Провинция Дамаск

По информации оппозиционного военного источника в сети Twitter (SRNN2011), в районе Западной Гуты продолжаются вооруженные стычки между боевиками коалиции «Тахрир Аш-Шам» и ее союзниками с одной стороны и правительственными силами с другой. Информационное агентство Smart News Agency сообщает о том, что исламисты группировки «Джабаль Аш-Шейх», выступающей на стороне террористического альянса, открыли огонь по территориям, подконтрольным Сирийской арабской армии (САА), в районе населенного пункта Талят Хина. В свою очередь, военные вертолеты ВВС САР скинули несколько бочковых бомб на опорные пункты радикалов на окраине города Бейт Джинн.

Провинция Алеппо

В южной части провинции вновь вспыхнули бои между проправительственными отрядами Национальных сил обороны****** (NDF) и радикалами антиправительственных формирований «Тахрир Аш-Шам» и «Файлак Аш-Шам». Согласно данным Telegram-канала (SRNN2011), противники возобновили перестрелки в районе населенного пункта Таль Маму. Никакой информации о потерях сторон пока не поступало.

Под обстрелом исламистов, дислоцирующихся в западной части Алеппо, нередко оказываются не только позиции армии САР, но и жилые районы провинции.

Провинция Хомс

Местный военный источник в соцсети Twitter (PalmyraRev1) сообщает о продолжающихся столкновениях между отрядами «Исламского государства»1 и подразделениями Сирийской арабской армии (САА) к востоку от ключевого города Ас-Сухна. Значительную поддержку силам САР оказывают ВКС РФ. Напомним, накануне террористы также предпринимали попытки прорвать оборону правительственных войск и их союзников в районе трассы Ас-Сухна — Дейр эз-Зор. Тем не менее при помощи российских военных самолетов атаки террористической группировки были отбиты, передавал Twitter-канал (QalaatAlMudiq).

Тем временем в восточную часть Хомса был направлен крупный конвой морских пехотинцев, передает агентство новостей Al Masdar News. По словам источника AMN, подкрепление покинуло провинцию Латакия и присоединится к силам САР, базирующимся в районе Ас-Сухны, чтобы оказать поддержку САА ввиду участившихся нападений со стороны ИГИЛ1.

Провинция Дейр эз-Зор

Как передает военный источник в сети Telegram (SRNN2011), подконтрольный вооруженной оппозиции, разворачиваются бои в квартале Джубейла в административном центре региона. Между тем союзная авиация РФ и Сирии продолжает наносить авиаудары по городам Аль-Маядин и Абу Кемаль. Напомним, накануне правительственной армии при помощи авиаударов российских ВКС и ракетной атаки ВМФ РФ удалось продвинуться к стратегическому городу Аль-Маядин еще на два километра. В данный момент от города Сирийскую арабскую армию (САА) отделяют порядка четырех километров.

Провинция Идлиб

Новостной портал Smart News Agency сообщает о новых боевых вылетах сирийской авиации в южной части провинции Идлиб. ВВС Сирии нанесли удары по позициям боевиков исламистской организации «Джебхат Ан-Нусра»1*** недалеко от населенного пункта Аль-Хувен. Напомним, в регионе действует режим тишины между правительственными силами и радикалами «умеренной оппозиции», однако на объединение «Тахрир Аш-Шам» перемирие не распространяется. Договоренность о создании зоны деэскалации в регионе была достигнута во время встречи между представителями России, Турции и Ирана в Астане.

Провинция Ракка

Продолжаются ожесточенные бои между террористами «Исламского государства» и Сирийскими демократическими силами**** (SDF) в городе Ракка. В результате последних столкновений были убиты как минимум 70 бойцов Рабочей партии Курдистана (РПК), утверждает военный источник в социальной сети Twitter (cfuIdaI12). Тем не менее курдские информационные порталы пока не подтверждали данную информацию.

Twitter-канал (AylinaKilic) сообщает о новых столкновениях противоборствующих сторон в районе городского стадиона. Поддержку курдским формированиям оказывают ВВС западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки.

Провинция Хама

К северу от столицы провинции отмечаются вооруженные стычки между исламистами альянса «Тахрир Аш-Шам» и частями Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации оппозиционного источника в Telegram (SRNN2011), боевикам удалось захватить населенный пункт Абу Дали, однако данные сведения не подтвердились.

Тем временем военные самолеты сирийских ВВС нанесли удары по укрепрайонам исламистов недалеко от населенного пункта Кахира на востоке провинции. О нанесенном радикалам уроне не сообщалось.

Ирак

Агентство новостей Iraqi News сообщает, что военнослужащим иракской армии удалось предотвратить очередной теракт боевиков «Исламского государства» в городе Ар-Рамади в провинции Аль-Анбар. Террорист-смертник попытался активировать на себе взрывное устройство вблизи штаб-квартиры вооруженных сил Ирака в квартале Кило, однако был застрелен прежде чем успел это сделать. Напомним, город был освобожден в 2016 году, тем не менее некоторое количество «спящих ячеек» террористической группировки все еще находятся на территории Ар-Рамади.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)