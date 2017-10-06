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Украина
Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент
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    Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

    10:20  6 Октября 2017  /обновлено: 10:25  06 Октября 2017
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    Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

    Киев, 6 октября. Под стенами Верховной Рады продолжается противостояние украинских националистов из экстремистских организаций «Свобода», «Национальный корпус», «Самопощь» и других, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.
    Заметим, что «Национальный корпус» создан на базе батальона «Азов», в отношении которого в России возбуждено уголовное дело по фактам убийств и грабежей мирных жителей Донбасса.

    Радикалы протестуют против законопроекта о реинтеграции Донбасса, внесенного на рассмотрение парламента Петром Порошенко. Также президент внес в парламент законопроект «О создании необходимых условий для мирного урегулирования конфликта в Донбассе», который предусматривает продление на год особого статуса региона. В законопроектах упоминаются «Минские соглашения», подписанные Киевом в рамках урегулирования конфликта. Националисты требуют убрать упоминание соглашений «Минск-2» из документов, в противном случае обещая расправу над полицией и депутатами.

    Примечательно, что сотни националистов явились под стены Рады в новенькой форме штурмовиков, экипированные защитой, масками и даже вооруженные – у многих были видны ножи, дубинки и даже  пистолеты за поясом. Наличие новой экипировки объясняют повышенным финансированием, которое получили радикалы в последние месяцы. Заметим, что полк «Азов», на базе которого создан «Национальный корпус», входит в структуру МВД Украины – т.е. радикалы финансируются напрямую из бюджета Украины.

    Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

    Оцепившие здание парламента полицейские и срочники из национальной гвардии выглядели крайне испуганными. Националисты откровенно куражились над ними, подходили в упор, грязно оскорбляли. Также был зафиксирован эпизод, когда националист бросил окурок под ноги полицейскому из оцепления, а затем криками и угрозами заставил его поднять и убрать в карман. 

    Акция проходила под националистические песни, под которые радикалы привычно скакали. Вот слова одной из звучащих на площади песен:

    «Украина, ты для меня единственная.
    Везде вижу упадок и крах,
    Оружие — это наш единственный путь».

    Также с речами выступили представитель «Национального корпуса» Назар Кравченко и экс-командир полка «Азов» Андрей Билецкий.

    «Кто там переодевался в кустах и одевал накидку полиции? Вы видите, они пытаются взять нас в кольцо. Вот здесь нацгвардейцы, которые будут защищать, возможно, Раду, там вот «титушня», которая надела накидки полиции. Там еще кто-то, спецназначенцы, бывшие «беркуты», вообще какая-то нечисть, которая отстаивала своих против нас на Майдане. А тут я вижу других людей, которые уже не раз рисковали своими жизнями за свободу и независимость Украины. И если потребуется зайти в Верховную Раду, окрестить наших депутатов, прикосновенных или неприкосновенных, что это неправильно, что это нечестно, это вредит Украине, для нас это возможно, для нас я думаю это не будет проблемой. И если та нечисть, что вот там стоит, будет сзади нападать на националистов, то я вам обещаю, мы найдем каждого», - заявил Назар Кравченко.

    Неонацисты Киева в новенькой форме штурмовиков запугали полицию и парламент

    Акция радикалов закончилась после обещания председателя Верховной Рады Андрея Парубия отложить рассмотрение, перенеся его на сегодня, пятницу, 6 октября. Парубий обещал радикалам, что из законов будет исключено всякое упоминание обязательств Украины по «Минску-2».
     
    Вечером по национальным телеканалам выступил лидер неонацистов Олег Тягнибок, который призвал националистов снова собраться под стенами парламента, чтобы не допустить выполнения Минских соглашений. В частности, неонацистам не нравится предусмотренная соглашениями возможность создания в Донецке и Луганске своей вооруженной милиции, которая бы защищала местных граждан от нападок украинских боевиков в случае прекращения вооруженного конфликта и интеграции Донбасса. Радикалы планируют провести зачистку населения Донбасса, пропустив его через фильтрационные концлагеря, поэтому наличие местной милиции, тем более вооруженной, противоречит их планам.

    Автор: Петро Панч специально для ФАН Киев
    #киев
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