Роковая случайность: столкнувшийся с поездом автобус не должен был следовать через Покров

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Владимир, 6 октября. Пассажирский автобус, столкнувшийся с поездом во Владимирской области, оказался на переезде случайно.

Как стало известно ФАН, он не должен был следовать по этой дороге, но оказался на ней по роковой случайности при объезде большой пробки.

Известно, что автобус направлялся из Подмосковья в Оренбург, а затем – в Казахстан. «Во Владимире оказались случайно - пробку объезжали», - рассказал источник в экстренных службах региона.

37 человек, находившихся в автобусе, сейчас размещены в Доме молодежи в Покрове.

