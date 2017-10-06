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Владимир, 6 октября. Следственный комитет РФ уточнил данные о жертвах ДТП с участием поезда и пассажирского автобуса во Владимирской области.

«По предварительным данным, погибло 16 человек, в том числе, 1 ребенок. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Кроме того, в СК РФ подчеркнули, что все пострадавшие находились в автобусе, никто из находившихся в поезде людей не пострадал.

На место трагедии прибыла губернатор региона Светлана Орлова. Все обстоятельства выясняют следователи, возбуждено уголовное дело.

