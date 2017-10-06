ВКС РФ перехватили иностранный самолет-разведчик у границы страны

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Москва, 6 октября. Воздушно-космические силы России перехватили самолет-разведчик на границе страны на минувшей неделе, сообщили в министерстве обороны России.

ВКС РФ продолжают перехватывать у границы страны иностранные летательные аппараты, которые проводят разведку. Как передает официальный печатный орган министерства обороны России, еженедельник «Красная звезда», за последние семь дней был перехвачен один такой самолет-разведчик.

Всего около российской границы за неделю были зафиксированы полеты 17 летательных аппаратов. В военном ведомстве обратили внимание, что пять из них наблюдали около морской границей страны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что ВКС РФ уничтожили около 1,4 тысячи объектов террористов в Сирии на протяжении недели.