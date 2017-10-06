Сирия сегодня: «черная дыра» у базы США, ВКС РФ уничтожают объекты боевиков

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Сирия, 6 октября. Министерство обороны Российской Федерации назвали территорию рядом с американской базой в Сирийской Арабской Республике (САР) «черной дырой». Беженцы стали «живым щитом» для базы Соединенных Штатов. Воздушно-космические силы (ВКС) Российской Федерации уничтожили за неделю полторы тысячи объектов террористов. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

«Черная дыра»

Граница САР и Иордании рядом с базой США в Эт-Танфе превратилась в стокилометровую «черную дыру», откуда атакуют боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, представители американского военного ведомства неоднократно заявляли, что располагающиеся там под прикрытием тактической авиации и РСЗО инструкторы Великобритании, США и Норвегии занимаются подготовкой боевиков «Новой сирийской армии».

«В действительности же Эт-Танф превратился в 100-километровую «черную дыру» на сирийско-иорданской государственной границе. А вместо «Новой сирийской армии» как черти из табакерки оттуда совершают диверсионно-террористические вылазки против сирийских войск и мирного населения мобильные группы ИГИЛ»1, — рассказал Конашенков.

«Живой щит»

Кроме того, Конашенков сообщил, что сирийские беженцы в лагере Рукбан являются, по сути, «живым щитом» американской базы в Эт-Танфе. Он отметил, что Рукбан находится зоне «безопасности» рядом с Эт-Танфом.

По самым минимальным оценкам Минобороны РФ, в лагере беженцев находятся более 60 тысяч детей и женщин из Ракки и Дейр эз-Зора. Конашенков подчеркнул, что американцы не подпускают к ним гуманитарные конвои ни от Иордании, ни от Организации Объединенных Наций (ООН), ни от официального Дамаска и других международных организаций.

«Беженцы Рукбана сегодня являются, по сути, заложниками, а точнее «живым щитом» американской базы. Напомню, что подобными «защитными» барьерами кроме американцев пользуются в Сирии только те, с кем они пришли туда бороться, — террористы», — подчеркнул Конашенков.

ВКС РФ несут правосудие

По информации Минобороны РФ, ВКС России за неделю совершили в САР около 500 боевых вылетов. Были уничтожены почти 1,4 тысячи объектов террористов.

Сообщается, что свыше 129 объектов боевиков различных террористических формирований были обнаружены расчетами беспилотных летательных аппаратов. Беспилотники более 190 раз вылетали на разведку.

1 Организация запрещена на территории РФ.