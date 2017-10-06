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Украина
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Движение на участке железной дороги под Владимиром восстановлено после ДТП
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    Движение на участке железной дороги под Владимиром восстановлено после ДТП

    10:35  6 Октября 2017
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    Движение на участке железной дороги под Владимиром восстановлено после ДТП

    Владимир, 6 октября. Правоохранительные органы Владимирской области сообщили, что движение на участке железной дороги, где произошло крупное ДТП с участием автобуса и поезда, восстановлено.

    В ночь на 6 октября автобус с номерами Казахстана и поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород, столкнулись на железнодорожном переезде. По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе один несовершеннолетний  — пассажиры автобуса.

    В правоохранительных органах сообщили, что пассажиры поезда не пострадали. Спикер РИА Новости из МВД сказал, что движение на участке, где произошло ЧП, восстановлено, но идет с задержками. Место происшествия оцеплено, власти уточняют информацию по погибшим. 

    Движение на участке железной дороги под Владимиром восстановлено после ДТП

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #чп #владимир
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