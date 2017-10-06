Движение на участке железной дороги под Владимиром восстановлено после ДТП

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Владимир, 6 октября. Правоохранительные органы Владимирской области сообщили, что движение на участке железной дороги, где произошло крупное ДТП с участием автобуса и поезда, восстановлено.

В ночь на 6 октября автобус с номерами Казахстана и поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород, столкнулись на железнодорожном переезде. По предварительным данным, погибли 16 человек, в том числе один несовершеннолетний — пассажиры автобуса.

В правоохранительных органах сообщили, что пассажиры поезда не пострадали. Спикер РИА Новости из МВД сказал, что движение на участке, где произошло ЧП, восстановлено, но идет с задержками. Место происшествия оцеплено, власти уточняют информацию по погибшим.