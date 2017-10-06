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Украина
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Происшествия
МЧС открыло «горячую линию» после ДТП под Владимиром
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    МЧС открыло «горячую линию» после ДТП под Владимиром

    10:27  6 Октября 2017
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    МЧС открыло «горячую линию» после ДТП под Владимиром

    Владимир, 6 октября. Главное управление МЧС России по Владимирской области открыло «горячую линию» после аварии с поездом и автобусом, которая произошла в Петушинском районе региона.

    «Работает телефон горячей линии: 8-(4922)-39-99-99, 8-(4922)-40-61-32», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.

    Кроме того, в городском ДК Покрова развёрнут пункт временного размещения. Здесь находятся 37 пассажиров автобуса, которые пострадали в ДТП, детей среди них нет. Психологическую помощь пострадавшим оказывают психологи ГУ МЧС России по Владимирской области.

    Напомним, что ранее СКР подтвердил гибель 17 человек в ДТП с автобусом под Владимиром. 

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #мчс #владимир
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