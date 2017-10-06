Двое детей и мужчина в крайне тяжелом состоянии переведены в больницы Владимира

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Владимир, 6 октября. Двое детей и двое мужчин, пострадавших в ДТП поездом и пассажирским автобусом, находятся в крайне тяжелом состоянии. «Шансов мало», — отметил источник в экстренных службах региона.

По его данным, получившие серьезные повреждения девочка и мальчик с места трагедии были направлены в Детскую областную больницу во Владимире. Кроме того, во Владимир был направлен один из мужчин, второй пока находится в Петушинской больнице.

Кроме того, источник ФАН сообщил, что при проверке удалось установить данные пострадавших малышей. Мальчику три года, девочке – пять лет.

