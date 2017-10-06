Эксперты: иранско-американский кризис может положительно сказаться на экономике России

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Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в «нарушении духа» ядерного соглашения. По мнению главы государства, руководство Тегерана сотрудничает с боевиками и прочими вооруженными формированиями.

«Мы должны положить конец продолжающейся агрессии Ирана и его ядерным амбициям. Они не придерживаются духа этого соглашения», — приводит слова Трампа его пресс-служба.

На заявление Трампа уже отреагировал глава комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков. По мнению парламентария, разрыв сделки с Ираном приведет к новому кризису и войне на Среднем Востоке.

Кроме того, газета Washington Post сообщила о намерениях Америки расторгнуть соглашение 2015 года, в рамках которого США и Евросоюз сняли санкции с Ирана и позволили стране экспортировать нефть на рынок.

«В ближайшей перспективе иранская проблема может спровоцировать определенный рост котировок. Если конфликт будет дальше развиваться и страны ЕС и США введут ограничения на покупку Иранской нефти, то этот шаг сильно подтолкнет цены на нефть. На отечественной экономике санкции против Ирана на какой-то промежуток времени могут сказаться положительно за счет роста цен на нефть», — сказал в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей старший аналитик по нефтегазовому сектору «Райффайзенбанка» Андрей Полищук.

Начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент» Николай Подлевских в комментарии ФАН напомнил, что если в СМИ появляется информация о том, что существующий баланс спроса и предложения на «черное золото» за счет каких-либо событий может измениться, то она вызывает изменения стоимости нефти. Чаще всего первая реакция рынка отражает суть события, после чего она «отрабатывается» в течение нескольких месяцев, в зависисмости от того, произошли те или иные изменения или нет. Краткосрочных колебаний, подчеркивает аналитик, бывает довольно много.

«Если говорить об Иране и возможном эмбарго на поставки нефти из Ирана, то нужно учитывать объемы поставок на мировой рынок. Объемы добычи нефти в Иране составляют на сегодня чуть больше 4,5 миллиона баррелей в сутки. Общий мировой объем составляет порядка 95 миллионов баррелей. То есть Иран добывает чуть более 5% от общесмирового объема, это очень значительный показатель. Если возникнут реальные предпосылки к введению новых санкций в отношении Тегерана, то это сильно «подбросит» вверх цены на нефть. Что касается о влияния санкций в отношении Ирана на российскую экономику, делать какие-то определенные выводы преждевременно. Но любой рост стоимости нефти благотворно сказывается на поступлениях в бюджет и показателях нефтяных компаний», — заключает Николай Подлевских.

«Совместный всеобъемлющий план действий» (СВПД) Ирана и группы государств «5+1» (Россия, США, Великобритания, Франция, КНР и Германия и ЕС), был согласован сторонами 14 июля 2015 года. Его главная цель — не допустить распространения ядерного оружия.