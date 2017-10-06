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Россияне назвали главные проблемы пожилых людей
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    Россияне назвали главные проблемы пожилых людей

    10:07  6 Октября 2017
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    Россияне назвали главные проблемы пожилых людей

    Москва, 6 октября. Главными проблемами пожилых людей в России являются низкие пенсии и проблемы со здоровьем, показали результаты опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

    «Главными проблемами стариков ожидаемо названы бедность/низкие пенсии (59%) и проблемы со здоровьем (45%), — констатировали специалисты.  — В топ-5 рейтинга также вошли одиночество (25%), ощущение ненужности (24%), неуважительное отношение со стороны молодежи (18%)».

    Любопытно, что о проблемах в отношениях поколений чаще заявляли молодые люди (38% респондентов). О недостатке уважения к старшим всего высказались 50% участников опроса.  

    Исследование проводилось в сентября этого года. Его участниками стали 1,2 тысячи взрослых россиян.

    Россияне назвали главные проблемы пожилых людей

    Ранее социологи сообщили, что повышение цен и международные конфликты по-прежнему остаются основными страхами граждан России.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #вциом #здоровье #старость #опрос #пенсия #пожилые люди
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