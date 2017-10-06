Россияне назвали главные проблемы пожилых людей

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Москва, 6 октября. Главными проблемами пожилых людей в России являются низкие пенсии и проблемы со здоровьем, показали результаты опроса социологов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Главными проблемами стариков ожидаемо названы бедность/низкие пенсии (59%) и проблемы со здоровьем (45%), — констатировали специалисты. — В топ-5 рейтинга также вошли одиночество (25%), ощущение ненужности (24%), неуважительное отношение со стороны молодежи (18%)».

Любопытно, что о проблемах в отношениях поколений чаще заявляли молодые люди (38% респондентов). О недостатке уважения к старшим всего высказались 50% участников опроса.

Исследование проводилось в сентября этого года. Его участниками стали 1,2 тысячи взрослых россиян.

Ранее социологи сообщили, что повышение цен и международные конфликты по-прежнему остаются основными страхами граждан России.