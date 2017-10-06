Пассажиры поезда, машинист и проводники в ДТП под Владимиром не пострадали
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Москва, 6 октября. Пассажиры поезда, машинист и проводники не пострадали во время ДТП во Владимирской области.
Как рассказали в компании «РЖД», число жертв ДТП выросло до 18 человек. При этом из пассажиров поезда никто не пострадал. Напомним, пассажирский автобус и железнодорожный состав столкнулись во Владимирской области. Автобус заглох, когда проезжал переезд на станции Покров.
Как пишет РИА Новости, представители Ространснадзора и Госавтодорнадзора выехали на место трагедии.