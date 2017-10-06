Губернатор Владимирской области прибыла на место столкновения поезда и автобуса

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Владимир, 6 октября. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова прибыла на место крупного ДТП в Петушинском районе. В данный момент власти решают вопрос о дальнейшей судьбе людей, не пострадавших в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса.

Как стало известно ФАН, всего в автобусе находилось 58 человек, 37 из них размещены в пункте временного проживания. Источник в экстренных службах уточнил, что возникла проблема с документами людей: «не могут найти их паспорта».

На месте ДТП продолжают работать сотрудники МЧС и следователи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. СК РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек.

