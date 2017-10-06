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Губернатор Владимирской области прибыла на место столкновения поезда и автобуса
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    Губернатор Владимирской области прибыла на место столкновения поезда и автобуса

    9:51  6 Октября 2017
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    Губернатор Владимирской области прибыла на место столкновения поезда и автобуса

    Владимир, 6 октября. Губернатор Владимирской области Светлана Орлова прибыла на место крупного ДТП в Петушинском районе. В данный момент власти решают вопрос о дальнейшей судьбе людей, не пострадавших в результате столкновения поезда и пассажирского автобуса.

    Как стало известно ФАН, всего в автобусе находилось 58 человек, 37 из них размещены в пункте временного проживания. Источник в экстренных службах уточнил, что возникла проблема с документами людей: «не могут найти их паспорта». 

    На месте ДТП продолжают работать сотрудники МЧС и следователи. По факту трагедии возбуждено уголовное дело. СК РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек.
     

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #автобус #поезд #владимирская область
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