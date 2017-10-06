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Эксперты: молодежи в России интересен личный вклад в развитие страны
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    Эксперты: молодежи в России интересен личный вклад в развитие страны

    9:38  6 Октября 2017
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    Эксперты: молодежи в России интересен личный вклад в развитие страны

    Москва, 6 октября. Студенты в России уверены, что помощь людям и стране — это главный показатель любви к Родине. Об этом представители российской молодежи рассказали экспертам.

    Учащиеся ВУЗов приняли участие в опросе Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ «Ценностные ориентации российского студенчества», сообщает газета «Известия». Аналитики выяснили, что по мнению большинства студентов, сейчас очень важен «патриотизм малых дел»: посаженное дерево, помощь пожилым людям, поддержание чистоты во дворе. Именно эти поступки, согласно ответам российской молодежи, определяют образ нынешнего патриота России.

    Эксперты: молодежи в России интересен личный вклад в развитие страны

    На вопросы аналитиков отвечали студенты очных отделений, 73% которых учатся на бюджетной основе, а 27% оплачивают свое обучение. 

    Автор: Алексей Громов
    #россия #студенты #опрос
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