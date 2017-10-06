Эксперты: молодежи в России интересен личный вклад в развитие страны

В Избранное

Москва, 6 октября. Студенты в России уверены, что помощь людям и стране — это главный показатель любви к Родине. Об этом представители российской молодежи рассказали экспертам.

Учащиеся ВУЗов приняли участие в опросе Лаборатории политических исследований НИУ ВШЭ «Ценностные ориентации российского студенчества», сообщает газета «Известия». Аналитики выяснили, что по мнению большинства студентов, сейчас очень важен «патриотизм малых дел»: посаженное дерево, помощь пожилым людям, поддержание чистоты во дворе. Именно эти поступки, согласно ответам российской молодежи, определяют образ нынешнего патриота России.

На вопросы аналитиков отвечали студенты очных отделений, 73% которых учатся на бюджетной основе, а 27% оплачивают свое обучение.