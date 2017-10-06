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Сирия: правительственные войска атакуют крупнейший оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре
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    Сирия: правительственные войска атакуют крупнейший оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре

    9:39  6 Октября 2017
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    Сирия: правительственные войска атакуют крупнейший оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Дейр эз-Зор, 6 октября. Правительственные войска Сирии ведут наступление в провинции Дейр-эз-Зор на крупнейший оплот террористической организации «Исламское государство».

    Армия Сирии пошла в наступление на крупнейший оплот запрещенного в России «Исламского государства»1 (арабское название — ДАИШ), который расположен в пяти километрах от Аль-Маядина. По некоторым данным, в этом районе уже уничтожены несколько складов с оружием и узел связи террористов.

    Сирия: правительственные войска атакуют крупнейший оплот ИГ в Дейр-эз-Зоре

    Экстремисты получают оружие и боеприпасы с территории Ирака через пограничный город Абу-Кемаль. Боевики ИГИЛ1 пытаются контратаковать армию Сирии ближе к Дейр-эз-Зору и САА на трассе Пальмира — Дейр-эз-Зор.

    Ранее сообщалось, что  ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #вкс рф #саа #дейр эз-зор
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