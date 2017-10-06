Путин поприветствовал участников форума МГИМО в Астане

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Москва, 6 октября. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Четвертого международного форума выпускников МГИМО в Астане. Текст обращения главы государства зачитал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В своем приветствии Путин отметил заслуженный авторитет МГИМО в России и за ее пределами, а также искреннюю заинтересованность ее выпускников в развитии международного сотрудничества. Президент РФ назвал встречающую участников форума Астану одним из центров многосторонней дипломатии, международного экономического сотрудничества и евразийских интеграционных процессов.

Глава государства также искренне поблагодарил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, председателя парламента Казахстана Касым-Жомарта Токаева — выпускника МГИМО, «а также всех казахстанских коллег, принявших участие в подготовке столь масштабного мероприятия».