Цена наступления: как ВСУ готовятся к штурму Донбасса

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При разрешении вооруженного конфликта в Донбассе силовым путем Украина потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем три тысячи из них — убитыми. С таким заявлением выступил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Предусмотренный сценарий

По словам Муженко, при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его оценкам, на 2,3 тысячи украинских военных придется десять тысяч местных жителей. Такие цифры, заметил глава украинского Генштаба, были получены в ходе учений с применением специальных методик.

Боле того, Виктор Муженко подчеркнул, что у украинской армии достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако он выразил сомнение, что граждане Украины готовы к силовому разрешению конфликта.

Реинтеграция Донбасса

Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что украинская власть стоит перед сложной проблемой, которую сама же и создала. В Верховной раде идут споры между сторонниками принятия закона о реинтеграции Донбасса и Крыма, в котором бы Россия официально объявлялась агрессором и прописывалась законодательная база для военной агрессии против ДНР и ЛНР, а также пролонгации закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Закон фактически замораживает ситуацию в ее нынешнем виде.

«При этом закон о «реинтеграции» фактически будет означать не только передачу руководства всеми силовыми операциями в Донбассе в руки ВСУ от СБУ и начало подготовки к наступлению, о последствиях которых говорит Муженко. Его принятие будет означать официальный выход Украины из минских соглашений, что неизбежно спровоцирует напряженность в отношениях России с Западом», — пояснил Сергей Простаков.

Именно поэтому, отметил эксперт, появилась информация о давлении со стороны США на украинских парламентариев с целью отказа от закона о реинтеграции «оккупированных территорий» или по крайней мере изменения его ключевых положений. Внутренняя ситуация на Украине такова, что политические противники делают вопрос Донбасса своим главным аргументом из-за отсутствия внятных предложений по улучшению ситуации в стране. Но в данный момент обострение ситуации будет невыгодно Западу, имеющему серьезные внутренние проблемы, теряющему влияние на Ближнем Востоке и стоящему перед угрозой войны на Корейском полуострове.