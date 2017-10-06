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Новости Сирии
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Украина
Цена наступления: как ВСУ готовятся к штурму Донбасса
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    Цена наступления: как ВСУ готовятся к штурму Донбасса

    10:08  6 Октября 2017
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    Военный эксперт: ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе

    При разрешении вооруженного конфликта в Донбассе силовым путем Украина потеряет от 10 до 12 тысяч военнослужащих за десять дней, причем три тысячи из них — убитыми. С таким заявлением выступил начальник украинского Генштаба Виктор Муженко. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Предусмотренный сценарий

    По словам Муженко, при таком подходе будут жертвы и среди мирного населения. По его оценкам, на 2,3 тысячи украинских военных придется десять тысяч местных жителей. Такие цифры, заметил глава украинского Генштаба, были получены в ходе учений с применением специальных методик.

    Военный эксперт: ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе

    Боле того, Виктор Муженко подчеркнул, что у украинской армии достаточное количество вооружений для подобного сценария. Однако он выразил сомнение, что граждане Украины готовы к силовому разрешению конфликта.

    Реинтеграция Донбасса

    Политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков в беседе с корреспондентом ФАН отметил, что украинская власть стоит перед сложной проблемой, которую сама же и создала. В Верховной раде идут споры между сторонниками принятия закона о реинтеграции Донбасса и Крыма, в котором бы Россия официально объявлялась агрессором и прописывалась законодательная база для военной агрессии против ДНР и ЛНР, а также пролонгации закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Закон фактически замораживает ситуацию в ее нынешнем виде.

    «При этом закон о «реинтеграции» фактически будет означать не только передачу руководства всеми силовыми операциями в Донбассе в руки ВСУ от СБУ и начало подготовки к наступлению, о последствиях которых говорит Муженко. Его принятие будет означать официальный выход Украины из минских соглашений, что неизбежно спровоцирует напряженность в отношениях России с Западом», — пояснил Сергей Простаков.

    Военный эксперт: ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе

    Именно поэтому, отметил эксперт, появилась информация о давлении со стороны США на украинских парламентариев с целью отказа от закона о реинтеграции «оккупированных территорий» или по крайней мере изменения его ключевых положений. Внутренняя ситуация на Украине такова, что политические противники делают вопрос Донбасса своим главным аргументом из-за отсутствия внятных предложений по улучшению ситуации в стране. Но в данный момент обострение ситуации будет невыгодно Западу, имеющему серьезные внутренние проблемы, теряющему влияние на Ближнем Востоке и стоящему перед угрозой войны на Корейском полуострове.

    «Желание украинских политиков спекулировать на теме возобновления широкомасштабных боевых действий сталкивается с реальностью в виде нежелания США идти на их возобновление. А их цена может быть гораздо выше той, о которой говорит Муженко, так как украинская армия, несмотря на частичное восстановление боеспособности, серьезно с момента сокрушительных поражений в Донбассе не усилилась. Но нельзя отрицать того факта, что ВСУ готовятся к наступлению в Донбассе», — резюмировал Сергей Простаков.

    Автор: Илья Муромский
    #днр #всу #донбасс #украина #лнр
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