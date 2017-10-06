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Новости Сирии
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СК РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек в ДТП во Владимирской области
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    СК РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек в ДТП во Владимирской области

    9:09  6 Октября 2017  /обновлено: 9:50  06 Октября 2017
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    СК РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек в ДТП во Владимирской области

    Владимир, 6 октября. Следственный комитет РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек в ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области. По данному факту возбуждено уголовное дело. 

    По данным следствия, минувшей ночью в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка столкнулись пассажирский автобус и поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород.

    «По предварительным данным погибло 19 человек. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы», — говорится в сообщении СК РФ.

    По факту трагедии возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #дтп #автобус #ск рф #дело #владимирская область
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