СК РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек в ДТП во Владимирской области

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Владимир, 6 октября. Следственный комитет РФ предварительно подтвердил гибель 19 человек в ДТП с пассажирским автобусом во Владимирской области. По данному факту возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, минувшей ночью в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка столкнулись пассажирский автобус и поезд, следовавший из Петербурга в Нижний Новгород.

«По предварительным данным погибло 19 человек. Остальные пассажиры, в числе которых несовершеннолетние, с различными травмами доставлены в больницы», — говорится в сообщении СК РФ.

По факту трагедии возбуждено дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть двух и более лиц.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать следователи. Назначены судебно-медицинские экспертизы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

