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Санкт-Петербург, 6 октября. Российские военные помогают властям Сирии восстанавливать село Флита в провинции Дамаск, сообщил российский представитель в Центре по примирению враждующих сторон Сергей Володин.

Село Флита освободили еще в июле, однако местные жители не могли вернуться в дома из-за работы саперов, а также периодических обстрелов со стороны террористов в этом районе. Однако в настоящее время населенный пункт практически готов в заселению. Сюда намерены вернуться пять тысяч человек.

«Сейчас сюда провели электричество воду, очистили дороги, отремонтирована и уже заработала одна школа», — заметил Володин, рассказывая о проделанной совместной работе.

Кроме того, российская сторона продолжает предоставлять гуманитарную помощь сирийцам.

В это время в освобожденном от террористов Дейр эз-Зоре специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование дорог, ведущих к социально-значимыми объектам города. Только за 2 октября были проверены и разминированы 3,% километра дорог, 81 здание, а также 21 гектар территории города.