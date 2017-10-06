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Сирии: российские военные восстанавливают село Флита в Дамаске
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    Сирии: российские военные восстанавливают село Флита в Дамаске

    9:18  6 Октября 2017
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    Сирии: российские военные восстанавливают село Флита в Дамаске

    Санкт-Петербург, 6 октября. Российские военные помогают властям Сирии восстанавливать село Флита в провинции Дамаск, сообщил российский представитель в Центре по примирению враждующих сторон Сергей Володин.

    Село Флита освободили еще в июле, однако местные жители не могли вернуться в дома из-за работы саперов, а также периодических обстрелов со стороны террористов в этом районе. Однако в настоящее время населенный пункт практически готов в заселению. Сюда намерены вернуться пять тысяч человек.

    «Сейчас сюда провели электричество воду, очистили дороги, отремонтирована и уже заработала одна школа», — заметил Володин, рассказывая о проделанной совместной работе.

    Кроме того, российская сторона продолжает предоставлять гуманитарную помощь сирийцам. 

    Сирии: российские военные восстанавливают село Флита в Дамаске

    В это время в освобожденном от террористов Дейр эз-Зоре специалисты Международного противоминного центра Вооруженных сил России начали разминирование дорог, ведущих к социально-значимыми объектам города. Только за 2 октября были проверены и разминированы 3,% километра дорог, 81 здание, а также 21 гектар территории города. 

    Автор: Катерина Тимошенская
    #сирия #дамаск #саперы #флита
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