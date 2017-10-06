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Женщина с грудным ребенком попала под колеса автомобиля в Саратове
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    Женщина с грудным ребенком попала под колеса автомобиля в Саратове

    9:23  6 Октября 2017
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    Женщина с грудным ребенком попала под колеса автомобиля в Саратове

    Саратов, 6 октября. Молодая женщина с младенцем попали под колеса машины в Саратове вчера.

    По сообщению отдела пропаганды городской ГИБДД, ДТП произошло 5 октября около 15.00 на перекрестке улиц Рахова и Мичурина. Автомобиль «Мазда СХ-7», за рулем которого была 45-летняя женщина, сбила женщину с коляской, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В коляске был младенец 2017 года рождения.

    В аварии мать девочки получила серьезные травмы. Она была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение. Ребенок также был направлен в больницу, но после осмотра медики сделали вывод, что в дальнейшем лечении младенец не нуждается.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #дтп #саратов
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