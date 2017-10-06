Женщина с грудным ребенком попала под колеса автомобиля в Саратове

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Саратов, 6 октября. Молодая женщина с младенцем попали под колеса машины в Саратове вчера.

По сообщению отдела пропаганды городской ГИБДД, ДТП произошло 5 октября около 15.00 на перекрестке улиц Рахова и Мичурина. Автомобиль «Мазда СХ-7», за рулем которого была 45-летняя женщина, сбила женщину с коляской, переходившую дорогу по пешеходному переходу. В коляске был младенец 2017 года рождения.

В аварии мать девочки получила серьезные травмы. Она была незамедлительно госпитализирована в медицинское учреждение. Ребенок также был направлен в больницу, но после осмотра медики сделали вывод, что в дальнейшем лечении младенец не нуждается.