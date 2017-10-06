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Новости Сирии
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Политика
Американские журналисты «понизили в должности» президента Украины
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    Американские журналисты «понизили в должности» президента Украины

    9:08  6 Октября 2017
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    Американские журналисты «понизили в должности» президента Украины

    Москва, 6 октября. Американские военные уверены, что летом министр обороны США Джеймс Мэттис встречался с «премьер-министром Украины Петром Порошенко», заявил в своем Facebook директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

    Эксперт прокомментировал ошибку в публикации интернет-журнала Defense One.

    «Американские военные уверены, что летом шеф Пентагона встречался с премьер-министром Украины Порошенко», - написал Корнилов.

    Как добавил Корнилов, «пошла по нисходящей карьера владельца «Рошена».

    Ранее эксперт объяснил, как Украина превращается в «европейскую КНДР». Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинским гражданам незачем ездить в Россию, ДНР и ЛНР. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Борис Погребинский считает, Омелян думает, прежде всего, о своей личной безопасности. 

    Американские журналисты «понизили в должности» президента Украины

    Автор: Алия Садыкова
    #петр порошенко #сми #владимир крнилов
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