В Избранное

Москва, 6 октября. Американские военные уверены, что летом министр обороны США Джеймс Мэттис встречался с «премьер-министром Украины Петром Порошенко», заявил в своем Facebook директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов.

Эксперт прокомментировал ошибку в публикации интернет-журнала Defense One.

«Американские военные уверены, что летом шеф Пентагона встречался с премьер-министром Украины Порошенко», - написал Корнилов.

Как добавил Корнилов, «пошла по нисходящей карьера владельца «Рошена».

Ранее эксперт объяснил, как Украина превращается в «европейскую КНДР». Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что украинским гражданам незачем ездить в Россию, ДНР и ЛНР. Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Борис Погребинский считает, Омелян думает, прежде всего, о своей личной безопасности.