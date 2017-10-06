МО РФ: Беженцы в лагере Рукбан в Сирии стали «живым щитом» для базы США в Ат-Танфе

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Москва, 6 октября. Беженцы в лагере Рукбан в Сирии стали «живым щитом» для базы США в Ат-Танфе. Об этом заявил официальный представитель российского министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам представителя российского оборонного ведомства, в настоящее время в лагере сейчас живут более 60 тысяч жителей Ракки и Дейр-Эз-Зора.

«Американцы не подпускают гуманитарные конвои ни от сирийского правительства, ни от Иордании, ни от ООН и других международных организаций», — сообщил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что женщины и дети стали заложниками американской базы, а военные США используют их в качестве «живого щита».

