Трамп на встрече с американскими военными предупредил о «затишье перед бурей»

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Вашингтон, 6 октября. Президент США Дональд Трамп на торжественном ужине с военным руководством страны заявил, что это мероприятие является «затишьем перед бурей».

В ходе встречи с представителями армии США президент выступил с рядом жестких комментариев в адрес Ирана и Северной Кореи.

Как пишет The Hill, перед тем, как журналисты сфотографировали военных на торжественном мероприятии, американский обвел зал пальцем и спросил репортеров, знают ли они, что это.

Журналисты попытались получить ответ от американского лидера. Трамп сказал, что может быть, «это затишье перед бурей». Представители СМИ попросили его пояснить, о какой буре идет речь. На что глава государства добавил: «Вы узнаете».

Как писала Газета.ru, ранее Трамп назначил встречу новому послу США в РФ, получившему грамоту от Владимира Путина.