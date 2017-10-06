В Красноярском крае введен режим ЧС из-за вспышки АЧС

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Красноярск, 6 октября. В Березовском районе Красноярского края введен режим ЧС из-за вспышки африканской чумы свиней.

Как рассказали в Минсельхозе региона журналистам, в селе Зыково Березовского района было выявлено заражение свиней этим заболеванием.

Согласно законодательству, все поголовье свиней в радиусе пять километров должно быть уничтожено. Как отметили в ведомстве, будет уничтожено около одной тысячи голов свиней.

Как писала Газета.ru, карантин в связи со вспышкой АЧС был ранее введен в Веселовском районе Ростовской области.