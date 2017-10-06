Число жертв ДТП с автобусом под Владимиром увеличилось до 18 человек

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Владимир, 6 октября. Число жертв дорожно-транспортного происшествия с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 18 человек. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу губернатора.

Как напоминает Газета.ru, ранее следственный комитет РФ официально заявлял о 17 погибших. Также по последним данным, в списке пострадавших пятеро, четверо из которых находятся в реанимации.

В самое ближайшее время травмированные в ДТП дети — годовалая девочка и мальчик 3,5 лет будут переправлены из Петушинской центральной районной больницы в областной центр санавиацией.