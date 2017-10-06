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В России разработали проект экономной ракеты-носителя сверхтяжелого класса
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    В России разработали проект экономной ракеты-носителя сверхтяжелого класса

    8:13  6 Октября 2017
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    В России разработали проект экономной ракеты-носителя сверхтяжелого класса

    6 октября. Российские эксперты в ракетно-космической отрасли нашли способ создать сверхтяжелый носитель за меньшие деньги.

    Как пишет газета «Известия», ЦНИИмаш  (научная организация «Роскосмоса») и главный экономический институт  ракетно-космической отрасли  «Агат» разработали новый проект носителя сверхтяжелого класса.

    Как утверждают ученые, на создание ракеты «Энергия-5.1», грузоподъемностью в 100 тонн, уйдет вдвое меньше денег, чем на сборку предшественников. Вместо 1,5 триллиона рублей ракета обойдется всего за 700 миллиардов.

    Эксперты также добавили, что на базе «Энергия-5.1» планируют разработать носители Энергия-5.2» и «Энергия-7», которые смогут доставлять грузы от 130 до 180 тонн.

    В России разработали проект экономной ракеты-носителя сверхтяжелого класса

    Автор: Алия Садыкова
    #ученые #роскосмос #ракета-носитель
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