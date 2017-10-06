Медведев поручил Минэнерго заключить соглашение с Пакистаном о поставках газа

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Москва, 6 октября. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэнерго России провести переговоры с Пакистаном о поставках сжиженного природного газа и заключить соглашение сроком на три года с возможностью продления.

Целью будущего соглашения является создание благоприятных условий для поставки СПГ в Пакистан. Переговоры планируется провести с участием МИДа России, сообщается в документе, который опубликован на сайте кабмина. Соглашение будет действовать в течение трех лет и продлеваться автоматически на последующие трехлетние периоды.

Уполномоченной организацией со стороны России будет выступать ПАО «Газпром», со стороны Пакистана — госкомпания Pakistan LNG Limited.