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Пострадавшей в ДТП олимпийской чемпионке Медведевой удалили часть черепа
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    Пострадавшей в ДТП олимпийской чемпионке Медведевой удалили часть черепа

    8:12  6 Октября 2017
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    Пострадавшей в ДТП олимпийской чемпионке Медведевой удалили часть черепа

    Красноярск, 6 октября. Попавшей в ДТП в Красноярском крае двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Медведевой удалили часть кости черепа. Об этом сообщают «Дни.ру».

    По данным издания, Медведевой удалили часть кости. В будущем спортсменке потребуется еще одна операция, но ее проведут не ранее февраля.

    Напомним, биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП в сентябре текущего года. Медведевой попал в голову отскочивший от грузовика и пробивший лобовое стекло болт. Находившаяся за рулем биатлонистка ненадолго потеряла сознания, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

    Ранее муж Медведевой сообщил, что спортсменку выписали из больницы, сообщает Газета.ru.

    Автор: Виталий Малясев
    #дтп #красноярск #медведева
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