Пострадавшей в ДТП олимпийской чемпионке Медведевой удалили часть черепа

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Красноярск, 6 октября. Попавшей в ДТП в Красноярском крае двукратной олимпийской чемпионке по биатлону Ольге Медведевой удалили часть кости черепа. Об этом сообщают «Дни.ру».

По данным издания, Медведевой удалили часть кости. В будущем спортсменке потребуется еще одна операция, но ее проведут не ранее февраля.

Напомним, биатлонистки Ольга Медведцева, Светлана Слепцова и Ольга Вилухина попали в ДТП в сентябре текущего года. Медведевой попал в голову отскочивший от грузовика и пробивший лобовое стекло болт. Находившаяся за рулем биатлонистка ненадолго потеряла сознания, в результате чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

Ранее муж Медведевой сообщил, что спортсменку выписали из больницы, сообщает Газета.ru.