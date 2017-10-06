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Страна Басков планирует добиться от Мадрида признания отдельной нацией
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    Страна Басков планирует добиться от Мадрида признания отдельной нацией

    8:11  6 Октября 2017
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    Страна Басков планирует добиться от Мадрида признания отдельной нацией

    Испания, 6 октября. Испанская автономия Страна Басков планирует добиться от Мадрида признания отдельной нацией. Об этом сообщают «Известия».

    Правда, баски планируют пойти по-другому пути, нежели в Каталонии, и проводить референдум, по крайней мере пока, не собираются. Плебисцит – возможен, но с разрешения официальных испанских властей.

    «Большинство басков отнеслись к происходящему в Каталонии с сочувствием и солидарностью, мы считаем, что у них не было других опций. Но мы не хотим того же в Стране Басков — не хотим полиции на наших улицах и не хотим действовать односторонне», — рассказал изданию представитель парламента басков Унай Ларреа.

    Как пояснил политик, несмотря на то, что у его народа есть претензии к Мадриду, Страна Басков выступает за разрешение противоречий за столом переговоров, а не на улице и путем насилия.

    Добавим, что в настоящий момент правительство автономии разрабатывает новый механизм взаимодействия с Мадридом, который в 2019 году представят на обсуждение испанского парламента.

    Автор: Константин Терехов
    #испания #страна басков
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