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Пострадавшие в ДТП дети будут отравлены санавиацией во Владимир
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    Пострадавшие в ДТП дети будут отравлены санавиацией во Владимир

    8:02  6 Октября 2017
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    Пострадавшие в ДТП дети будут отравлены санавиацией во Владимир

    Владимир, 6 октября. Тяжело пострадавшие в аварии с автобусом и поездом маленькие дети будут отправлены из Петушинской ЦРБ во Владимир санавиацией. Об этом РИА Новости сообщили в лечебном учреждении. 

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, в дорожно-транспортном происшествии на железнодорожном переезде у города Покров травмы получили пять человек.

    Четверо из них, в том числе два ребенка — годовалая девочка и мальчик 3,5 лет — в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Всего же, по официальным данным в аварии погибли 17 человек.

    Как напоминает Газета.ru, ДТП произошло в 03:39 в пятницу 6 октября. Пассажирский поезд протаранил заглохший на железнодорожном переезде автобус с казахстанскими номерами.

    Пострадавшие в ДТП дети будут отравлены санавиацией во Владимир

    Автор: Константин Терехов
    #владимир #дтп с автобусом и поездом
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