Трамп назначил встречу новому послу США в РФ, получившему грамоту от Путина

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Вашингтон, 6 октября. Президент США Дональд Трамп в пятницу примет в Овальном кабинете Белого дома нового посла страны в России Джона Хантсмана, после вручения ему верительной грамоты российским лидером Владимиром Путиным.

В пресс-службе американского главы рассказали, что встреча назначена на 15.00.

Как писала Газета.ru, во вторник президент России Владимир Путин вручил верительные грамоты послам 20 государств, в том числе новому послу США в РФ Хантсману. Путин подчеркнул, что Москва ждет «предсказуемого и взаимовыгодного сотрудничества» с США. По мнению Путина, в основе совместной работы должны быть принципы равенства, уважение национальных интересов, невмешательство во внутренние дела.

Как пишет РИА Новости, новый посол США в РФ пообещал трудиться для укрепления двухстороннего сотрудничества.