В ДТП во Владимирской области погибли граждане Узбекистана

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Владимир, 6 октября. В дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и поезда под Владимиром погибли граждане Узбекистана.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риты Шляховой. По ее словам жертвами аварии стали 15 граждан Узбекистана.

«Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — привела Шляхова подробности происшествия.

Как ранее сообщал ФАН, в ДТП пострадали пять человек, все они были доставлены в ближайшую ЦРБ. Четверо – двое взрослых мужчин и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

Добавим, что по последним официальным данным СК РФ, в дорожно-транспортном происшествии погибли 17 человек.