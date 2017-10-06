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В ДТП во Владимирской области погибли граждане Узбекистана
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    В ДТП во Владимирской области погибли граждане Узбекистана

    7:48  6 Октября 2017
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    В ДТП во Владимирской области погибли граждане Узбекистана

    Владимир, 6 октября. В дорожно-транспортном происшествии с участием автобуса и поезда под Владимиром погибли граждане Узбекистана.

    Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные, полученные от пресс-секретаря губернатора Владимирской области Риты Шляховой. По ее словам жертвами аварии стали 15 граждан Узбекистана.

    «Люди в автобусе спали, их было 50 человек, водитель закричал, 34 человека вскочили из автобуса, чтобы толкать. Они выжили, погибли те, кто остался в автобусе. Его буквально разорвало», — привела Шляхова подробности происшествия.

    В ДТП во Владимирской области погибли граждане Узбекистана

    Как ранее сообщал ФАН, в ДТП пострадали пять человек, все они были доставлены в ближайшую ЦРБ. Четверо – двое взрослых мужчин и двое детей находятся в тяжелом состоянии.

    Добавим, что по последним официальным данным СК РФ, в дорожно-транспортном происшествии погибли 17 человек.

    Автор: Константин Терехов
    #владимир #дтп с автобусом и поездом
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