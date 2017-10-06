Байден предупредил об изоляции США в случае разрыва ядерной сделки с Ираном

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Вашингтон, 6 октября. Выход из международного соглашения по ядерной программе Ирана приведет к изоляции США. Об этом во время выступления в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований заявил бывший вице-президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

Политик напомнил, что в сделке с Ираном участвует «шестерка» стран, в которую помимо США входят Россия, Китай, Германия, Великобритания и Франция. Поэтому выход Соединенных Штатов из соглашения приведет к изоляции Вашингтона, а не Тегерана.

«Единоличный выход из этой сделки не приведет к изоляции Ирана, он приведет к изоляции Соединенных Штатов Америки», — заявил Байден.

Бывший вице-президент также напомнил, что выполнение Ираном условий сделки подтверждает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Между тем, Байден отметил, что США может противодействовать Ирану в других сферах.

Напомним, ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп собирается аннулировать ядерную сделку с Ираном. Глава Белого дома должен выступить 12 октября с речью, в которой озвучит стратегию США по отношению к Ирану, сообщает Газета.ru.