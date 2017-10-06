Украинка рассказала об издевательствах польских полицейских

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Варшава, 6 октября. В польском городе Воцлава полицейские сутки продержали 21-летнюю гражданку Украины в отделении и заставляли ее раздеваться.

Как пишет Gazeta Wyborcza, местный житель заявил в правоохранительные органы о краже телефона. Он обвинил в преступлении свою бывшую девушку, которая является гражданкой Украины.

Полицейские задержали подозреваемую. Как рассказала позже задержанная, в отделении полиции над ней издевались: ее дважды заставили раздеться догола. Стражи порядка объяснили это необходимостью провести обыск. По словам потерпевшей, ей также угрожали депортацией со словами «украинцам во Вроцлаве не место».

Девушке также отказали в звонке родственникам.

Украинку допросили в качестве свидетеля и отпустили, не предъявив никаких обвинений. Она планирует подать на полицейских в суд. В органах полиции, в свою очередь, утверждают, что не нарушали закона.