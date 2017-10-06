Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Трамп на встрече с американскими военными предупредил о «затишье перед бурей»
Происшествия
Украинка рассказала об издевательствах польских полицейских
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Украинка рассказала об издевательствах польских полицейских

    7:47  6 Октября 2017
    1396

    Украинка рассказала об издевательствах польских полицейских

    Варшава, 6 октября. В польском городе Воцлава полицейские сутки продержали 21-летнюю гражданку Украины в отделении и заставляли ее раздеваться.

    Как пишет Gazeta Wyborcza, местный житель заявил в правоохранительные органы о краже телефона. Он обвинил в преступлении свою бывшую девушку, которая является гражданкой Украины.

    Полицейские задержали подозреваемую. Как рассказала позже задержанная, в отделении полиции над ней издевались: ее дважды заставили раздеться догола. Стражи порядка объяснили это необходимостью провести обыск. По словам потерпевшей, ей также угрожали депортацией со словами «украинцам во Вроцлаве не место».

    Девушке также отказали в звонке родственникам.

    Украинку допросили в качестве свидетеля и отпустили, не предъявив никаких обвинений. Она планирует подать на полицейских в суд. В органах полиции, в свою очередь, утверждают, что не нарушали закона. 

    Украинка рассказала об издевательствах польских полицейских

    Автор: Алия Садыкова
    #польша #украина #кража #полиция #депортация #украинка
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 84869

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107479

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29997

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44720

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        26343
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        Стало известно о состоянии пострадавших в ДТП под Владимиром

        7:21   6 Октября 2017
        1023
        Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

        Сирия: ВКС РФ уничтожили около 1,4 тыс объектов террористов за неделю

        0:38   6 Октября 2017
        460
        МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ

        МО РФ ответило американскому журналисту на слова о роли США в освобождении Сирии от ИГИЛ

        22:30   5 Октября 2017
        31711
        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        ФСБ установила личности организаторов волны лжеминирований по всей России

        21:01   5 Октября 2017
        8332